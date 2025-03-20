Wildberries разрешил всем продавцам покупать и продавать товары от имени юрлиц и ИП

Объединенная компания Wildberries и Russ открыла доступ к тестированию B2B-торговли для всех продавцов в России. Селлеры могут продавать и приобретать товары от имени своего юрлица или ИП на платформе «Wildberries для бизнеса», сообщили Русбейс в пресс-службе компании.

Как это работает? Чтобы оформлять заказы как B2B-покупатель, нужно переключиться на платформу «Wildberries для бизнеса» через кнопку «Покупайте как бизнес» в личном кабинете. Продавать можно по двум моделям — со склада Wildberries или со своего. Товары для юрлиц и ИП доставляются в пункты выдачи заказов. В будущем маркетплейс подключит доставку курьером.

Совершать оплату на платформе «Wildberries для бизнеса» можно с расчетного счета компании или ИП. Также предусмотрены возможности возврата НДС до 20% по отдельным товарам и фиксация цены после оформления заказа сроком на пять дней.

Планы на будущее. В Wildberries добавили, что планируют расширять возможности B2B-торговли. В будущем клиенты «Wildberries для бизнеса» получат доступ к более усовершенствованным автоматизированным бизнес-решениям по управлению закупками и документообороту.

Wildberries запустил B2B-торговлю в тестовом режиме в октябре 2024 года. К декабрю к ней подключили 50 тыс. продавцов.

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