Wildberries начал отдельно продвигать белорусские товары

Wildberries создал специальный раздел для товаров белорусского производства — он называется «Сделано в Беларуси». Об этом говорится в материалах компании.
Концепция нацелена на продвижение белорусских товаров и, как ожидается, позволит пользователям приобретать продукцию по сниженным ценам без участия посредников.
«У белорусских товаров хорошая репутация на рынке ЕАЭС. Мы стремимся поддерживать всех продавцов-экспортеров из стран нашего присутствия, расширять рынки сбыта и обеспечивать спрос», — отметили в Wildberries.
Попасть в раздел «Сделано в Беларуси» могут производители или торговые дома от производителя. При этом не имеет значения форма собственности предприятий, чьи товары получат специальную маркировку.
Верифицировать производителей будет Белорусская торгово-промышленная палата.
В настоящее время в разделе «Сделано в Беларуси» представлено более 2,7 тыс. товаров.
Фото на обложке: Achira22 /
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