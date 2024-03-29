Wildberries временно закрыл часть пунктов выдачи заказов в Белгородской области. Уже находящиеся в пути заказы можно отменить или перенаправить в другие пункты. Компания проинформировала об этом покупателей.
Маркетплейс Wildberries принял решение временно закрыть часть пунктов выдачи заказов в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет», – рассказали в Wildberries.
В компании сообщили, что проинформировали покупателей об изменениях и возможности оформить заказ в другие пункты выдачи.
Также Wildberries бессрочно продлил хранение всех заказов, находящихся в пунктах выдачи в Белгороде и Белгородской области.
19 марта «Вкусно — и точка» приняла решение закрыть все четыре своих ресторана в Белгороде ради «обеспечения безопасности сотрудников и гостей».
Фото на обложке: Dmitri Disterheft /
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