Wildberriеs внедрит возможность оплаты товаров «по взгляду»

Wildberriеs позволит всем пользователям оплачивать товары с помощью биометрии, сообщила компания. Онлайн-платформа завершила закрытое тестирование этого сервиса и готовится к его масштабированию.

Гендиректор Wildberriеs Татьяна Бакальчук и гендиректор АО «Центр биометрических технологий» Владислав Поволоцкий 9 ноября подписали соглашение о технологическом партнерстве в области биометрии.

«На сегодняшний день мы вместе с коллегами завершили закрытое тестирование этого сервиса [биометрии] на платформе Wildberriеs и надеемся сделать его доступным для пользователей в ближайшее время», — сообщил Поволоцкий.

По словам Бакальчук, которую цитирует пресс-служба, площадка с помощью нового инструмента надеется «максимально упростить процесс оплаты». Речь идет об оплате товаров «по взгляду».

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