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Wildberries запустил доставку бетоносмесителей и унизатов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries начал тестировать доставку сверхгабаритных товаров — мебели, инструментов и сантехники, рассказал RB.RU представитель компании.

Wildberries запустил доставку бетоносмесителей и унизатов

Доставка доступна москвичам, петербуржцам, а также жителям Калужской, Тульской и Рязанской областей. Покупателям бесплатно доставят товары и поднимут на этаж дома или квартиры.

В 2023 году на маркетплейсе начались продажи кроватей, диванов, шкафов-купе, душевых кабин, унитазов, ванн, душевых стоек, а также промышленного инструмента: генераторов, компрессоров, бетоносмесителей и других — всего более 2 тыс. позиций.

В тестах участвуют более 50 партнеров-ритейлеров, среди которых «Лазурит», «Домотека», Buyson. В дальнейшем площадка намерена расширить ассортимент товаров за счет сотрудничества с новыми предпринимателями и брендами.  

Продажи проходят по модели «Маркетплейс»: в режиме реального времени продавцы видят информацию о заказах, организуют их доставку в распределительный центр компании во Внуково, откуда уже курьерская служба Wildberries развозит их по покупателям. 

Комиссия для продавцов сверхгабаритных товаров составит от 5%.

Фото на обложке: Unsplash

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