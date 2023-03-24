Wildberries запустил доставку бетоносмесителей и унизатов

Wildberries начал тестировать доставку сверхгабаритных товаров — мебели, инструментов и сантехники, рассказал RB.RU представитель компании.
Доставка доступна москвичам, петербуржцам, а также жителям Калужской, Тульской и Рязанской областей. Покупателям бесплатно доставят товары и поднимут на этаж дома или квартиры.
В 2023 году на маркетплейсе начались продажи кроватей, диванов, шкафов-купе, душевых кабин, унитазов, ванн, душевых стоек, а также промышленного инструмента: генераторов, компрессоров, бетоносмесителей и других — всего более 2 тыс. позиций.
В тестах участвуют более 50 партнеров-ритейлеров, среди которых «Лазурит», «Домотека», Buyson. В дальнейшем площадка намерена расширить ассортимент товаров за счет сотрудничества с новыми предпринимателями и брендами.
Продажи проходят по модели «Маркетплейс»: в режиме реального времени продавцы видят информацию о заказах, организуют их доставку в распределительный центр компании во Внуково, откуда уже курьерская служба Wildberries развозит их по покупателям.
Комиссия для продавцов сверхгабаритных товаров составит от 5%.
Фото на обложке: Unsplash
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