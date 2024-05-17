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Wildberries разместил на платформе Мосбиржи выпуск ЦФА на 3 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Wildberries разместил на платформе Мосбиржи выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.

Wildberries разместил на платформе Мосбиржи выпуск ЦФА на 3 млрд рублей

Срок обращения составит 60 дней, процентная ставка соответствует уровню ключевой ставки ЦБ + 1% годовых.

Как пояснила финансовый директор маркетплейса Ирина Матачунас, для компании это первый выпуск ЦФА для привлечения финансирования.

Вырученные средства Wildberries направит на расширение бизнеса в отдаленных российских регионах, это Сибирь и Дальний Восток.

С августа 2023 года Московская биржа состоит в реестре операторов обмена ЦФА. А в марте этого года ЦБ включил в реестр и «СПБ Биржу».

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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