Wildberries разместил на платформе Мосбиржи выпуск ЦФА на 3 млрд рублей

Wildberries разместил на платформе Мосбиржи выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.
Срок обращения составит 60 дней, процентная ставка соответствует уровню ключевой ставки ЦБ + 1% годовых.
Как пояснила финансовый директор маркетплейса Ирина Матачунас, для компании это первый выпуск ЦФА для привлечения финансирования.
Вырученные средства Wildberries направит на расширение бизнеса в отдаленных российских регионах, это Сибирь и Дальний Восток.
С августа 2023 года Московская биржа состоит в реестре операторов обмена ЦФА. А в марте этого года ЦБ включил в реестр и «СПБ Биржу».
Фото на обложке: KateV28 /
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