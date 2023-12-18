Российский Wildberries вышел на китайский рынок

Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая. Они будут напрямую поставлять свои товары на площадку для всех стран присутствия маркетплейса. Об этом пишет РБК со ссылкой на основательницу площадки Татьяну Бакальчук.
Бизнес в России для компании в приоритете. Деятельность маркетплейса за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% приходится на РФ.
О планах Wildberries выйти на рынок Китая стало известно в августе 2023 года. За последние два года Wildberries зарегистрировал свой товарный знак еще и в Индии, Монголии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Афганистане и Северной Корее. Компания также подала аналогичные заявки в Сингапуре и Таиланде.
- В конце лета Wildberries вышел на рынок Азербайджана. Это восьмая страна присутствия компании. Ассортимент товаров насчитывает 5 млн позиций.
- Сейчас Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Узбекистане.
Фото на обложке: Al.geba /
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