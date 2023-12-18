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Российский Wildberries вышел на китайский рынок

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая. Они будут напрямую поставлять свои товары на площадку для всех стран присутствия маркетплейса. Об этом пишет РБК со ссылкой на основательницу площадки Татьяну Бакальчук.

Российский Wildberries вышел на китайский рынок

Бизнес в России для компании в приоритете. Деятельность маркетплейса за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% приходится на РФ. 

О планах Wildberries выйти на рынок Китая стало известно в августе 2023 года. За последние два года Wildberries зарегистрировал свой товарный знак еще и в Индии, Монголии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Афганистане и Северной Корее. Компания также подала аналогичные заявки в Сингапуре и Таиланде. 

  • В конце лета Wildberries вышел на рынок Азербайджана. Это восьмая страна присутствия компании. Ассортимент товаров насчитывает 5 млн позиций.
  • Сейчас Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Узбекистане. 

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock

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