Wildberries первым в России зарегистрировал цветовой градиент в качестве товарного знака

Маркетплейс Wildberries зарегистрировал фирменный цвет и градиент в качестве товарных знаков, сообщили в пресс-службе площадки. Маркетплейс стал первой российской компанией, которая получила защиту цветового градиента.

Роспатент зарегистрировал фиолетовый моноцвет (Pantone 675C) под товарным знаком №1023996. Впервые в РФ зарегистрирован градиент цветов фиолетовый (Pantone 254C), темно-фиолетовый (Pantone 2617С), а также фуксия (Pantone 2395С) под товарным знаком №1023991.

Получив правовую защиту, маркетплейс закрепил право использования этих цветов в классе 35 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), пояснили в пресс-службе.

По словам гендиректора Татьяны Бакальчук, за годы работы компании менялся логотип, зато фиолетовый цвет стабильно остается с Wildberries.

«Мы делаем все, чтобы ягодные оттенки нашего бренда стали частью каждого дня наших пользователей. Именно поэтому регистрация цветовых товарных знаков имела для нас большое значение», — сказала Бакальчук.

Ранее Wildberries начал использовать обновленный логотип.

Фото на обложке: Пресс-служба Wildberries