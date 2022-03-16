Wildberries опроверг слухи об «уничтожении инфраструктуры» на фоне сбоя в работе

Сбой у Wildberries начался 14 марта: пользователи России и СНГ жаловались на работу сайта и приложения, невозможность оплатить заказ и привязать карту, продавцы — не видели корректные остатки товаров, не работала авторизация в «WB Партнеры». В сети обсуждали «уничтожение инфраструктуры», но эту информацию компания опровергла.

В первый день сбоя специалисты компании «устранили 70% ошибок»: восстановили оформление и оплату заказов в приложениях, а ошибки по оформлению заказов на сайте обещали исправить «в ближайшее время».

На второй день сбоя специалисты компании успели устранить «80% ошибок на сайте и в приложениях»: заработали коды для получения заказов, покупки можно также получить с помощью паспорта, пункты выдачи продолжили работать в стандартом режиме. Новых ошибок в работе приложений и сайта, по сообщению компании, 15 марта не возникало. А их общее количество по сравнению с первым днем снизилось в 6 раз.

В этот же день в социальных сетиях появились сообщения, что Wildberries взломали хакеры и уничтожили почти всю инфраструктуру. А на канале «Русский маркетинг» опубликовали скриншот письма для техподдержки СДЭК с сообщением о кибератаке на Wildberries.

Источники компании по защите от вирусов-шифровальщиков «Киберполигон» заявили, что маркетплейс «мог стать жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin», поэтому специалисты Wildberries более 10 часов восстанавливают работу сайта и приложений.

Скриншот «Русский маркетинг»

В Wildberries RB.RU опровергли информацию о взломе. «IT-инфраструктура не пострадала, frontend, backend в строю, персональная и финансовая информация, в том числе данные карт, на месте и в полной безопасности», заявили в компании.

Маркетплейс также запустил Telegram-канал для консультирования покупателей. В нем будет актуальная информация о статусе исправлений технических ошибок. Покупатели смогут задать вопросы специалистам контакт-центра Wildberries.

В пресс-службе заверили, что продолжают восстанавливать оставшийся функционал приложений и сайта, «который будет полностью запущен без каких-либо потерь».

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