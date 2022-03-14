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В работе Wildberries произошел крупный сбой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе онлайн-маркетплейса Wildberries произошел крупный сбой — на 9:04 мск число жалоб превысило 8,6 тыс., свидетельствуют данные Downdetector.

В работе Wildberries произошел крупный сбой

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с работой приложения (почти половина всех жалоб) и отслеживанием заказа (40%). Сообщения о проблемах поступают из России (Санкт-Петербург, Москва и другие города) и Беларуси.

В комментариях пользователи также жалуются на невозможность оплатить заказ и привязать карту.

RB.RU обратился за комментарием в компанию. 

Фото на обложке: Unsplash

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