В работе Wildberries произошел крупный сбой

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с работой приложения (почти половина всех жалоб) и отслеживанием заказа (40%). Сообщения о проблемах поступают из России (Санкт-Петербург, Москва и другие города) и Беларуси.

В комментариях пользователи также жалуются на невозможность оплатить заказ и привязать карту.

RB.RU обратился за комментарием в компанию.

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