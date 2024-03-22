Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries запустил сервис онлайн-кредитования продавцов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Маркетплейс Wildberries запустил собственный сервис онлайн-кредитования продавцов, говорится в сообщении площадки.

Wildberries запустил сервис онлайн-кредитования продавцов

Процесс выдачи кредита будет проходить полностью онлайн. Продавцы смогут подать через личный кабинет на платформе. Срок принятия решение об одобрении заявки займет в среднем один рабочий день.

Чтобы выдавать кредиты селлерам, Wildberries зарегистрировал собственную микрокредитную компанию, она внесена в реестр Банка России.

Кредит можно получить на сумму от 100 тыс. до 20 млн рублей, на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 1,5% в месяц и будет рассчитываться индивидуально по итогам скоринга. Подать заявку на кредит смогут юрлица и ИП, которые ведут бизнес на Wildberries не менее полугода.

Сервис использует внутреннюю статистику Wildberries, чтобы создать модель оценки надежности заемщиков, которая формируется с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Продавцы используют кредитование для масштабирования бизнеса. По данным исследования, которое мы подготовили совместно с аналитическим центром НАФИ, потребность в кредитовании со стороны продавцов маркетплейса в 1,5 раза превышает текущий объем займов», — сообщил руководитель кредитных продуктов в финтех-направлении Wildberries Сергей Савин, слова которого приводятся в сообщении.

Площадка будет постепенно открывать продавцам доступ к сервису кредитования. Сейчас претендовать на кредит могут 20 тыс. селлеров.

Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  2. 2 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
  3. 3 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
  4. 4 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  5. 5 Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2024

TTD: Технологии для жизни

25 марта 2024

Стартап-тур 2024 (Омск)

27 марта 2024

«Прокачай свой бизнес вместе с наставником»

Все ВОЗМОЖНОСТИ