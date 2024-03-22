Wildberries запустил сервис онлайн-кредитования продавцов

Маркетплейс Wildberries запустил собственный сервис онлайн-кредитования продавцов, говорится в сообщении площадки.
Процесс выдачи кредита будет проходить полностью онлайн. Продавцы смогут подать через личный кабинет на платформе. Срок принятия решение об одобрении заявки займет в среднем один рабочий день.
Чтобы выдавать кредиты селлерам, Wildberries зарегистрировал собственную микрокредитную компанию, она внесена в реестр Банка России.
Кредит можно получить на сумму от 100 тыс. до 20 млн рублей, на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 1,5% в месяц и будет рассчитываться индивидуально по итогам скоринга. Подать заявку на кредит смогут юрлица и ИП, которые ведут бизнес на Wildberries не менее полугода.
Сервис использует внутреннюю статистику Wildberries, чтобы создать модель оценки надежности заемщиков, которая формируется с помощью технологий искусственного интеллекта.
«Продавцы используют кредитование для масштабирования бизнеса. По данным исследования, которое мы подготовили совместно с аналитическим центром НАФИ, потребность в кредитовании со стороны продавцов маркетплейса в 1,5 раза превышает текущий объем займов», — сообщил руководитель кредитных продуктов в финтех-направлении Wildberries Сергей Савин, слова которого приводятся в сообщении.
Площадка будет постепенно открывать продавцам доступ к сервису кредитования. Сейчас претендовать на кредит могут 20 тыс. селлеров.
Фото на обложке: Mitriakova Valeriia /
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