Wildberries с мая 2023 года начнет начислять выплаты владельцам партнерских пунктов выдачи, расположенных в населенных пунктах с численностью не более 5 тыс. человек, ежедневно, а не один раз в неделю, как это было ранее. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries перешел на ежедневный расчет с пунктами выдачи в малых населенных пунктах