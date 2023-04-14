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Wildberries перешел на ежедневный расчет с пунктами выдачи в малых населенных пунктах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries с мая 2023 года начнет начислять выплаты владельцам партнерских пунктов выдачи, расположенных в населенных пунктах с численностью не более 5 тыс. человек, ежедневно, а не один раз в неделю, как это было ранее. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries перешел на ежедневный расчет с пунктами выдачи в малых населенных пунктах

Денежные поступления будут отражаться в разделе «Баланс» в рабочем интерфейсе.

«Это позволит предпринимателям лучше контролировать финансы и планировать бюджет своего бизнеса, а также сделает взаиморасчеты с онлайн-платформой максимально прозрачными», — говорится в сообщении.

Программа доступна для предпринимателей, точки выдачи которых имеют оборот менее 4 млн рублей в месяц и находятся как в зоне с базовым тарифом (в зеленой зоне), так и в приоритетной (фиолетовой) зоне.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

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