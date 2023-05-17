Wildberries запустил крупнейший дата-центр с охлаждением серверов уличным воздухом

Wildberries запустил новый центр обработки данных (ЦОД) в Подмосковье, он стал крупнейшим объектом IT-инфраструктуры онлайн-платформы, говорится в сообщении маркетплейса.
ЦОД расположен на территории собственного логистического хаба компании в Московской области. Его совокупная площадь составляет около 16 тыс. кв. м, а общая мощность всего оборудования — 3,5 МВт, что эквивалентно одновременной работе 2 тыс. электрических чайников.
Компания отмечает, что в новом ЦОДе используется технология прямого фрикулинга — сервера охлаждаются уличным воздухом без использования холодильного оборудования. Это позволяет повысить надежность инфраструктуры за счет простоты инженерных решений, а также сократить объем потребления электроэнергии, что делает работу более экологичной.
Кроме основного дата-центра в Подмосковье, IT-инфраструктура компании размещена еще в нескольких дополнительных коммерческих дата-центрах. Wildberries планирует полностью перевести IT-инфраструктуру в собственные ЦОДы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима
- 2 Как продавать на «Вайлдберриз» — инструкция
- 3 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
- 4 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 5 Потребительский спрос в кризис, или Как улучшить маркетинг, чтобы продавать больше. Часть 2
ВОЗМОЖНОСТИ
17 мая 2023
17 мая 2023