Wildberries запустил крупнейший дата-центр с охлаждением серверов уличным воздухом

Wildberries запустил новый центр обработки данных (ЦОД) в Подмосковье, он стал крупнейшим объектом IT-инфраструктуры онлайн-платформы, говорится в сообщении маркетплейса.

ЦОД расположен на территории собственного логистического хаба компании в Московской области. Его совокупная площадь составляет около 16 тыс. кв. м, а общая мощность всего оборудования — 3,5 МВт, что эквивалентно одновременной работе 2 тыс. электрических чайников.

Компания отмечает, что в новом ЦОДе используется технология прямого фрикулинга — сервера охлаждаются уличным воздухом без использования холодильного оборудования. Это позволяет повысить надежность инфраструктуры за счет простоты инженерных решений, а также сократить объем потребления электроэнергии, что делает работу более экологичной.

Кроме основного дата-центра в Подмосковье, IT-инфраструктура компании размещена еще в нескольких дополнительных коммерческих дата-центрах. Wildberries планирует полностью перевести IT-инфраструктуру в собственные ЦОДы.

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