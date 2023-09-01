Wildberries разрешил покупателям решать вопрос с браком сразу через продавца

Wildberries разрешил покупателям обращаться напрямую к продавцу, чтобы оформить возврат покупки, если во время использования товара будет обнаружен брак, говорится в сообщении онлайн-площадки.
Оформить возврат товара можно по истечении 14 дней после его оплаты. Чтобы сделать это, нужно написать продавцу в чат в разделе «Покупки» в личном кабинете.
Продавец рассмотрит обращение и сможет принять или отклонить его, а также обсудить с клиентом формат компенсации — вернуть деньги, договориться о замене или довезти часть заказа, если покупатель получил недокомплект.
После подтверждения заявки и согласования формата компенсации, покупатель возвращает товар в пункт выдачи заказов Wildberries или самому продавцу — это будет зависеть от достигнутых договоренностей. Cредства за покупку спишут с баланса продавца и вернут покупателю.
Компания сообщила, что «стирает барьеры между покупателями и продавцами» и «убирает лишнее промежуточное звено между ними».
«Теперь они (продавцы и покупатели — ред.) могут не только напрямую взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией о характеристиках и особенностях товара, но и выбрать наиболее удобный для обоих формат компенсации», — сообщили в пресс-службе Wildberries.
Как и ранее, если покупатель обнаружил дефект до оплаты покупки, от такого товара можно отказаться при получении. Для этого достаточно вернуть его менеджеру ПВЗ или курьеру, доставившего заказ. Стоимость товара, в том числе и обратной транспортировки в этом случае не удерживается.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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