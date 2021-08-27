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Wildberries запустил экспресс доставку букетов и подарочных наборов в Санкт-Петербурге

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис экспресс доставки в Санкт-Петербурге. Первыми категориями товаров, доступными для заказа в городе, стали букеты цветов и подарочные наборы, в состав которых входят торты и воздушные шары. 

Wildberries запустил экспресс доставку букетов и подарочных наборов в Санкт-Петербурге

Собственных курьеров у Wildberries не будет. Как уточнили РБК в компании, доставка осуществляется продавцами самостоятельно. Они получают информацию о заказах в режиме реального времени и доставляют их покупателям в течение нескольких часов. Планов по открытию в Санкт-Петербурге дарксторов у Wildberries нет.

Ритейлер планирует расширять ассортимент экспресс-доставки в городе за счет продуктов питания, а также готовых блюд из ресторанов. Доставка будет бесплатной при заказе от 2 тыс. рублей.

В Wildberries отмечают, что сервис позволит оказать поддержку локальным предпринимателям, которые смогут реализовывать свою продукцию через маркетплейс.

Санкт-Петербург стал третьим городом в РФ, где Wildberries запустил экспресс-доставку. В июне 2021 года ритейлер запустил в Москве доставку свежих продуктов напрямую от поставщиков в пределах МКАД за два часа. В июле начала работать экспресс-доставка продуктов из «Магнита» от Wildberries в Краснодаре.

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Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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