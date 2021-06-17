Wildberries организует доставку свежих продуктов в пределах МКАД за два часа

Маркетплейс Wildberries запустил продажу фруктов, овощей, зелени, рыбы, мяса, птицы, морепродуктов, а также готовых блюд и цветов. Продукты доставляют поставщики самостоятельно со своих складов, срок исполнения заказа — до двух часов.
Первыми партнерами компании стали входящий в структуры «Киевской площади» (контролируется Годом Нисановым и Зарахом Илиевым) «Фуд сити» и ритейлер «Цветочный ряд», пишет «Коммерсантъ». На первом этапе доставлять продукты будут только в пределах МКАД и в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка.
В дальнейшем Wildberries рассчитывает расширить географию доставки и договориться с другими участниками продуктового рынка, в том числе и с крупными сетями.
Для поставщиков комиссия онлайн-ритейлера составляет 5%, доставка при заказе от 2 тысяч рублей бесплатна, в остальных случаях ее стоимость составит 199 рублей.
Опрошенные газетой эксперты считают, что Wildberries будет трудно масштабировать выбранную модель и конкурировать с другими игроками по срокам исполнения заказов, точности сборки и качеству товаров.
В Delivery Club сообщили, что контролируют время доставки с помощью автоматизированного сравнения заявленного партнерами срока и фактического исполнения заказов, а качество продуктов — через анализ отзывов и оценок. Во «Вкусвилле» также не видят технических сложностей при работе с маркетплейсами по этой модели. В «Яндекс.Маркете» отметили, что популярность этой категории продаж растет.
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Фото: Unsplash
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