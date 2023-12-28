Wildberries протестирует опцию отказа от товара в первый час после оплаты

Wildberries с января начнет тестировать опцию отмены покупки сразу после заказа. Так маркетплейс хочет обезопасить пользователей от случайных покупок, когда товар выбран по ошибке или указан неверный адрес.
В январе в мобильном приложении и на сайте появится специальная кнопка, она будет доступна в разделе «Доставки» рядом с карточкой товара. Воспользоваться кнопкой можно в течение часа после заказа или до момента, пока у заказа не появился статус о сборке.
Изначально функция будет распространяться не на все товары, поскольку в тестировании участвуют только продавцы, хранящие продукцию на собственных складах. Со стороны покупателей воспользоваться опцией на этапе тестирования смогут клиенты, делающие покупки по постоплате. Таких на маркетплейсе около 80%, отмечают в компании.
Для тех, кто делает покупки по предоплате, также представят возможность отменить заказ. Сначала сделать это можно будет, написав на электронную почту: [email protected]. В будущем у таких покупателей также появится кнопка в приложении.
В середине ноября по итогам масштабной проверки Генеральная прокуратура РФ предписала изменить около 20 правил работы Wildberries в части отношений с продавцами и покупателями.
Фото на обложке: Mitriakova Valeriia /
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