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Wildberries протестирует опцию отказа от товара в первый час после оплаты

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Wildberries с января начнет тестировать опцию отмены покупки сразу после заказа. Так маркетплейс хочет обезопасить пользователей от случайных покупок, когда товар выбран по ошибке или указан неверный адрес.

Wildberries протестирует опцию отказа от товара в первый час после оплаты

В январе в мобильном приложении и на сайте появится специальная кнопка, она будет доступна в разделе «Доставки» рядом с карточкой товара. Воспользоваться кнопкой можно в течение часа после заказа или до момента, пока у заказа не появился статус о сборке.

Изначально функция будет распространяться не на все товары, поскольку в тестировании участвуют только продавцы, хранящие продукцию на собственных складах. Со стороны покупателей воспользоваться опцией на этапе тестирования смогут клиенты, делающие покупки по постоплате. Таких на маркетплейсе около 80%, отмечают в компании.

Для тех, кто делает покупки по предоплате, также представят возможность отменить заказ. Сначала сделать это можно будет, написав на электронную почту: [email protected]. В будущем у таких покупателей также появится кнопка в приложении.

В середине ноября по итогам масштабной проверки Генеральная прокуратура РФ предписала изменить около 20 правил работы Wildberries в части отношений с продавцами и покупателями. 

Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

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