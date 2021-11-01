Wildberries снизил скидку при оплате российскими платежными сервисами

Wildberries сократил в два раза скидку, которую он ввел в августе 2021 года, при оплате через «Мир», SberPay и Систему быстрых платежей (СБП). Такое решение было принято в связи с началом сезона крупных распродаж с большими скидками.

Маркетплейс Wildberries снизил скидку для покупателей, которые оплачивают товары картами «Мир», SberPay или СБП, с 2% до 1%, сообщил РБК. Новые условия действуют с 30 октября 2021 года.

В компании пояснили, что такое решение принято в связи с началом сезона крупных распродаж с большими скидками на товары. «Мы уже снизили свою торговую комиссию до рекордного минимума. Поэтому на этот период размер субсидии при оплате российскими платежными системами был сокращен компанией», — сообщил представитель Wildberries.

В августе Wildberries объявил, что теперь при оплате покупок картами «Мир», через СБП или SberPay покупатели смогут сэкономить 2% от стоимости товаров. Такое решение объяснялось тем, что у международных платежных систем более высокие межбанковские комиссии за прием карт к оплате, поэтому теперь они будут отображаться в стоимости товара.

Такая ценовая политика вызвала недовольство международных платежных систем, которые увидели в ней введение дополнительных комиссий при оплате своими картами, что нарушает их правила.

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