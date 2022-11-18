Wildberries начал предлагать услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

Wildberries запустил услугу вывоза и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, ковров, сантехники, дверей, кухонных гарнитуров — всего более 20 наименований. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Стоимость начинается от 1 тыс. рублей (например, за эту цену можно избавиться от тумбочки, а за 5,2 тыс. — от пианино).

Сейчас услуга доступна жителям Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников. Компания планирует постепенно расширять географию за счет привлечения новых партнеров.

Заказ на вывоз и утилизацию оформляется в разделе «Услуги». Ненужные вещи вывезут в течение нескольких часов после подтверждения заказа.

Исполнитель выносит и грузит мебель и сантехнику в спецтранспорт своими силами и затем доставляет на профильные предприятия по переработке отходов.

Оказывать сервисные услуги на Wildberries могут как представители крупных или небольших компаний, так и самозанятые. Торговая комиссия для этой категории составит всего 5%.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock