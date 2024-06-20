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Wildberries начнет публиковать детальную информацию об объектах недвижимости для открытия ПВЗ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Wildberries 20 июня подписала соглашение о сотрудничестве с «Дом.РФ» — это один из крупнейших финансовых институтов России, занимающийся развитием жилищной сферы.

Это позволит маркетплейсу публиковать детальную информацию о локациях для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Wildberries начнет публиковать детальную информацию об объектах недвижимости для открытия ПВЗ
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Wildberries подключится к Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) от «Дом.РФ» и начнет в режиме реального времени информировать партнеров об объектах строительства и готовых домах по всей стране.

Ожидается, что это позволит предпринимателям выбирать оптимальные локации для открытия ПВЗ и заранее планировать свои инвестиции.

«Для нас это первая точка соприкосновения с "Дом.РФ". Партнерам станет намного удобнее искать места для открытия ПВЗ, они получат всю информацию об объекте, застройщике, включая фотографии», — сообщил директор по развитию Wildberries Евгений Бусарев, которого цитирует пресс-служба.

ЕИСЖС объединяет всю информацию о строящемся жилье в России. Сейчас в ней содержатся данные о строительстве 11 тыс. домов по всей стране, в том числе сроки ввода в эксплуатацию, фотографии динамики строительства, документы по объектам стройки и другое.

Фото на обложке: darksoul72 / Shutterstock

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