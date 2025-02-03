Wildberries добавила оплату таможенных пошлин при заказе зарубежных товаров
Wildberries запустила оплату таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров прямо на платформе. Ранее сборы оплачивались по ссылке, которая приходила в смс от таможенного брокера. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
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«Теперь при покупке зарубежных товаров стоимостью свыше €200 сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Сейчас на платформе это будет применяться только к товарам из Китая», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что, согласно действующему законодательству, лимит на покупки зарубежных товаров без уплаты пошлин составляет €200 и 31 кг. При превышении этих значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не меньше €2 за каждый лишний килограмм.
Ранее покупатели должны были оплачивать таможенные сборы по ссылке, которая приходила в смс от таможенного брокера. «Это могло приводить к разного рода задержкам при оформлении заказа. Новый сервис на Wildberries позволит избежать дополнительных действий, ускорит процесс оформления доставки, а также обеспечит максимально удобный клиентский путь», — считают в компании.
Wildberries начала сотрудничать с продавцами из Китая в декабре 2023 года. В декабре 2024-го Financial Times сообщила, что продавцы из КНР активно расширяют присутствие на российских маркетплейсах, в том числе на Wildberries, в попытках найти новые рынки сбыта и избежать западных пошлин.
Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM
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