Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Wildberries добавила оплату таможенных пошлин при заказе зарубежных товаров

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Wildberries запустила оплату таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров прямо на платформе. Ранее сборы оплачивались по ссылке, которая приходила в смс от таможенного брокера. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries добавила оплату таможенных пошлин при заказе зарубежных товаров
  1. Новости

«Теперь при покупке зарубежных товаров стоимостью свыше €200 сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Сейчас на платформе это будет применяться только к товарам из Китая», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что, согласно действующему законодательству, лимит на покупки зарубежных товаров без уплаты пошлин составляет €200 и 31 кг. При превышении этих значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не меньше €2 за каждый лишний килограмм.

Ранее покупатели должны были оплачивать таможенные сборы по ссылке, которая приходила в смс от таможенного брокера. «Это могло приводить к разного рода задержкам при оформлении заказа. Новый сервис на Wildberries позволит избежать дополнительных действий, ускорит процесс оформления доставки, а также обеспечит максимально удобный клиентский путь», — считают в компании.

Wildberries начала сотрудничать с продавцами из Китая в декабре 2023 года. В декабре 2024-го Financial Times сообщила, что продавцы из КНР активно расширяют присутствие на российских маркетплейсах, в том числе на Wildberries, в попытках найти новые рынки сбыта и избежать западных пошлин.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

Материалы по теме