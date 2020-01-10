Wildberries начала продажи в Европе

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи в Польше — первом европейском рынке для компании. Об этом Rusbase рассказал представитель Wildberries.

Для европейского рынка компания создала отдельный сайт, который работает как на польском, так и на английском языках. Также Wildberries откроет в Польше около 100 фирменных пунктов выдачи заказов.

«Открытие продаж в Польше стало следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через Wildberries», – сообщил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Сейчас в Польше через сайт Wildberries можно заказать товары 13,5 тысячи брендов. Покупатели могут приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, игрушки. Ассортимент будет расширяться.

Таким образом, на сегодняшний день Wildberries работает в 6 странах: России, Польше, Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии.

По данным источника РБК, в первом квартале 2020-го также начнутся продажи и в Словакии. Ранее ритейлер объявил о планах строительства в стране логистических хабов за €200 млн. В Wildberries не комментируют эти данные.

Фото: пресс-служба Wildberries