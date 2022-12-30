Wildberries пообещал ФАС перевести общение с предпринимателями «в режим диалога»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ после жалоб продавцов Wildberries предложила площадке пересмотреть сотрудничество с предпринимателями и обеспечить большую прозрачность работы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Бизнес жаловался в ФАС на штрафы Wildberries за несоответствие габаритов упаковки товаров, отсутствие фото- или видеофиксации процесса замеров, вследствие которого невозможно обжаловать штраф, а также недостаточно оперативную работу технической поддержки.

После совещания с антимонопольной службой Wildberries пообещал перевести формат коммуникации с продавцами «в режим диалога».

«Теперь продавец может вести переписку с поддержкой Wildberries до тех пор, пока его вопрос не будет решен. При необходимости к диалогу подключится старший сотрудник», — сообщила ФАС.

Также маркетплейс разработал комплексную систему замеров габаритов упаковки товара и ввел систему фотофиксации с автоматической выгрузкой фотозамеров в личный кабинет продавца. Кроме того, площадка тестирует автоматическое изменение габаритов с использованием специального оборудования.

Wildberries также внес в оферту изменения с информацией по нахождению на портале продавцов информации по логистике, расчету коэффициента логистики и хранения, а также с описание работы системы грейдов.

Также площадка пообещала ФАС внести еще ряд изменений: детализировать оферту (в частности разделы, связанные с финансовыми условиями сотрудничества с маркетплейсом), расширить функционал аналитики и отслеживания товара.

ФАС отмечает, что меры должны обеспечить интересы продавцов и создать прозрачные условия сотрудничества с маркетплейсом.

В 1 квартале 2023 года служба проведет повторную встречу с Wildberries и рассмотрит результаты проведенной работы.

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