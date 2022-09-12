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Wildberries снизит комиссию для продавцов за быструю доставку

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries поощрит предпринимателей за быструю отгрузку товаров в распределительные центры снижением комиссии до двух раз. Так компания готовится к высокому сезону продаж, говорится в сообщении маркетплейса.

Wildberries снизит комиссию для продавцов за быструю доставку

Комиссия будет снижена с 16 сентября для продавцов, которые реализуют товары со своих складов (работа по модели «маркетплейс»), если они сократят сроки поставки заказов в распределительные центры.

При доставке заказов на склад в срок до 24 часов комиссия будет снижена пропорционально времени, на которое была ускорена доставка. Теперь минимальная комиссия составит 3,3% вместо 6,5%.

Wildberries прогнозирует, что исходя из текущих сроков доставки условия будут улучшены для 50% поставок.

«Мы готовимся к высокому сезону продаж и хотели бы поощрить предпринимателей, которые очень быстро доставляют свои заказы в распределительные центры: для них комиссия снижена до двух раз. Благодаря обновленным правилам представители российского бизнеса смогу повысить свой товарооборот и сократить операционные расходы», — сообщили в пресс-службе компании.

Модель продаж «маркетплейс» в Wildberries существует с ноября 2020 года. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах покупателей, после чего проводят транспортировку товаров в распределительный центр.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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