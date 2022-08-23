Wildberries начал тестировать сервис моментальных выплат за товары

Wildberries начал тестировать новый финтех-сервис, который позволит предпринимателям получать выплаты за проданные товары в режиме реального времени. В рамках пилота он доступен первой тысяче предпринимателей площадки, говорится в сообщении Wildberries.
После продажи товара операции будут сразу же видны на персональном балансе личного кабинета, а продавцы смогут сами определять периодичность выплат.
Сейчас выплаты происходят на еженедельной основе, сервис позволяет настроить их с периодичностью раз в час.
Компания планирует расширить сервис на всех предпринимателей после окончания тестового периода и получения обратной связи от продавцов.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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