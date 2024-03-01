Wildberries запустил экспресс-доставку цветов

Wildberries запустил в Москве (в пределах МКАД), Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Адлере, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде экспресс-доставку цветов. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.
Заказать букеты можно как в мобильном приложении, так и на официальном сайте площадки. Доставка с момента заказа должна занять не более 4 часов.
Скриншот RB.RU
В компании отметили, что за первые тестовые недели работы объем заказов вырос в 4 раза. Маркетплейс планирует расширить географию услуги на все города России с населением более 1 млн человек.
Также планируется запустить функцию «Доставка к интервалу» и «Комментарий к заказу».
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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