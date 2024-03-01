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Wildberries запустил экспресс-доставку цветов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Wildberries запустил в Москве (в пределах МКАД), Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Адлере, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде экспресс-доставку цветов. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Wildberries запустил экспресс-доставку цветов

Заказать букеты можно как в мобильном приложении, так и на официальном сайте площадки. Доставка с момента заказа должна занять не более 4 часов.

 

Скриншот RB.RU

В компании отметили, что за первые тестовые недели работы объем заказов вырос в 4 раза. Маркетплейс планирует расширить географию услуги на все города России с населением более 1 млн человек.

Также планируется запустить функцию «Доставка к интервалу» и «Комментарий к заказу».

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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