Продажи Wildberries в 4 квартале обновили исторический максимум — отчет

Показатель GMV Wildberries (чистый оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов) в четвертом квартале 2021 года обновил исторический максимум, достигнув 304,8 млрд рублей. Это на 101% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в материалах компании.

GMV в 2021 году увеличился на 93% год к году и составил 844 млрд рублей. Число заказов выросло на 146% по сравнению с 2020 годом и составило 808,6 млн. За 2021 год пользователи купили через Wildberries свыше 1 млрд товаров.

Активная месячная аудитория (MAU) маркетплейса за 2021 год достигла 113 млн человек.

Онлайн-ритейлер по итогам 2021 года прогнозирует показатель прибыли до налогообложения в размере 18 млрд рублей. Wildberries планирует инвестировать ее в строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса и расширение ассортимента.

В 2021 году Wildberries уже построил 350 тыс. кв. м складских площадей, при этом их совокупная площадь превысила 720 тыс. кв. м — это позволило ускорить доставку в регионы и оптимизировать расходы на логистику.

Также за прошедший год ритейлер расширил географию работы до 19 стран. В 2021 году маркетплейс появился в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдове, Литве, Латвии, Турции и Эстонии.

На начало 2022 года на Wildberries зарегистрировано свыше 500 тыс. предпринимателей и компаний, более 80% — из сектора малого бизнеса и самозанятые.

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Фото на обложке: Unsplash