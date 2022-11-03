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Wildberries впервые отчитался об обороте выше 1 трлн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Оборот Wildberries от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок (GMV) за 9 месяцев 2022 года вырос на 95% год к году и достиг 1,1 трлн рублей, говорится в сообщении маркетплейса. Это рекордный оборот для площадки за всю историю ее существования.

Wildberries впервые отчитался об обороте выше 1 трлн рублей

Общее число заказов составило 954,7 млн, что на 83% превышает показатель за аналогичный период прошлого года

По итогам 3 квартала оборот вырос на 95% — до 420,2 млрд рублей, что также стало новым рекордом. 

Наибольшие объемы продаж за 9 месяцев показали следующие товарные категории:

  • Одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд рублей, рост на 70% год к году)
  • Товары для дома и дачи (159 млрд рублей, рост на 136%)
  • Детские товары (117,4 млрд рублей, рост на 59%)
  • Бытовая техника и электроника (90,9 млрд рублей, рост на 93%)
  • Косметика и парфюмерия (90,1 млрд рублей, рост на 94%)

За январь-сентябрь Wildberries инвестировала в развитие инфраструктуры регионов 20,8 млрд рублей (были построены новые логистические центры, открылись пункты выдачи заказов).

По данным площадки, также было создано более 25 тыс. новых рабочих мест в Ленинградской и Тульской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Московском регионе и других регионах страны.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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