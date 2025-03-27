Wildberries подал иск на 42 млрд рублей к компании Бакальчука

Wildberries обратился в арбитражный суд Москвы с иском к компании «ВБ Девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук, о взыскании 42 млрд рублей. Сумма включает задолженность по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими средствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как утверждает истец, «ВБ Девелопмент» получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, но не предоставила отчеты о целевом использовании средств. «Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука», — заявили в объединенной компании «РВБ».

Аудит обязательств «ВБ Девелопмент» выявил задолженность более чем по 60 договорам на выполнение функций технического заказчика, рассказали в «РВБ». «ВБ Девелопмент» не предоставила подтверждающих целевое использование финансирования и выполнение работ документов после запроса Wildberries, хотя по договорам отчеты с подтверждающими документами должны были предъявляться каждый месяц, уточнили в компании.

Позиция ответчика. Бакальчук комментируя иск, заявил, что «на деле все наоборот». Он подчеркнул, что именно «РВБ» в августе 2024 года заморозила реестр платежей и отказалась оплачивать выполненные работы, стоимость которых, по словам учредителя «ВБ Девелопмент», составляет миллиарды рублей. «Из-за этого были остановлены более 20 объектов, и большая часть складов заморожена до сих пор. Строительство складов при мне шло по себестоимости и даже дешевле рыночных цен», — заявил Бакальчук.

В исках «РВБ», по его мнению, «неадекватные суммы» и «бредовые обвинения», в результате чего «деньги WB сжигаются в правовом аду вместо того, чтобы инвестироваться в развитие».

В середине сентября 2024 года «РВБ» объявила о намернии подать иск к «ВБ Девелопмент», указав, что компания Бакальчука не исполняет ряд принятых на себя обязательств и имеет задолженность в 30 млрд рублей. Позднее компания потребовала от «ВБ Девелопмент» по договорам о строительстве логистических объектов 37 млрд рублей. В декабре суд отказал в его удовлетворении.

В октябре Wildberries расторг договоры с «ВБ Девелопмент» по всем логистическим объектам из-за нарушения сроков. Бакальчук в свою очередь обвинил маркетплейс в незаконном расторжении договора о строительстве складов с принадлежащей ему компанией «ВБ Девелопмент».

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