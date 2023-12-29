Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники с 2024 года

Wildberries с 8 января 2024 года поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники. В среднем рост ставок составит пять процентных пунктов. Они будут установлены на уровне 10–23%, пишет РБК со ссылкой на источники.

Остальные категории изменения не затронут, заявил представитель Wildberries. По его словам, размер комиссии на продажу товаров в этих категориях не увеличивали больше года.

В компании отметили, что в 2023 году дважды снижали комиссию на электронику, благодаря этому продавцы смогли увеличить доходы. Тарифы по этим категориям были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.

Wildberries также с января начнет тестировать опцию отмены покупки сразу после заказа. Так маркетплейс хочет обезопасить пользователей от случайных покупок, когда товар выбран по ошибке или указан неверный адрес. Со стороны покупателей воспользоваться опцией на этапе тестирования смогут клиенты, делающие покупки по постоплате. Таких на маркетплейсе около 80%, отмечают в компании.

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