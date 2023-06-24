Wildberries продлит сроки получения товаров на фоне режима КТО. Утром 24 июня в Москве, Подмосковье и Воронежской области объявлен режим контртеррористической операции в целях пресечения «возможных терактов».

Пункты выдачи в Ростовской и Воронежской области в настоящий момент продолжают свою работу, покупатели могут получать свои заказы, говорится в сообщении пресс-службы Wildberries. В случае задержки заказов в соответствии с правилами компании их можно будет отменить без оплаты за возврат.

Ozon также продлил сроки хранения заказов, если пункт выдачи работал с перебоями. Площадка временно ограничила возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов «в силу сложившейся ситуации». Компания также предупредила о возможных задержках товаров из-за перекрытия дорог.

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