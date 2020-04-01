Wildberries запустит бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей

Онлайн-ритейлер Wildberries с 31 марта запускает бесплатные курсы для предпринимателей. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Курсы будут проходить каждый день в онлайн-формате. Они рассчитаны на предпринимателей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей: общественного питания, культуры и спорта, дополнительного образования, досуга и развлечений.

Вести занятия будут представители Wildberries. Они расскажут об организации интернет-торговли и дадут практические советы — например, как оформить самозанятость.

«Онлайн-обучение позволит предпринимателям в условиях карантина повышать свои компетенции в e-commerce, увеличивать продажи, а значит, и сохранять рабочие места», — считают в Wildberries.

Посмотреть расписание курсов можно на портале Wildberries для поставщиков. Если компания еще не сотрудничает с ритейлером, надо пройти бесплатную регистрацию и записаться на обучение в разделе «Начало работы».

Ранее Wildberries сообщил об открытии 3,5 тысяч новых рабочих мест.

Фото: Foxy burrow / Shutterstock