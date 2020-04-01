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Wildberries запустит бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-ритейлер Wildberries с 31 марта запускает бесплатные курсы для предпринимателей. Об этом Rusbase сообщили в компании. 

Wildberries запустит бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей

Курсы будут проходить каждый день в онлайн-формате. Они рассчитаны на предпринимателей из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей: общественного питания, культуры и спорта, дополнительного образования, досуга и развлечений. 

Вести занятия будут представители Wildberries. Они расскажут об организации интернет-торговли и дадут практические советы — например, как оформить самозанятость. 

«Онлайн-обучение позволит предпринимателям в условиях карантина повышать свои компетенции в e-commerce, увеличивать продажи, а значит, и сохранять рабочие места», — считают в Wildberries. 

Посмотреть расписание курсов можно на портале Wildberries для поставщиков. Если компания еще не сотрудничает с ритейлером, надо пройти бесплатную регистрацию и записаться на обучение в разделе «Начало работы».

Ранее Wildberries сообщил об открытии 3,5 тысяч новых рабочих мест. 

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Фото: Foxy burrow / Shutterstock

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