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Онлайн-ритейлер Wildberries открыл 3,5 тысячи новых рабочих мест

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-ритейлер Wildberries открывает 3,5 тысячи новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

Онлайн-ритейлер Wildberries открыл 3,5 тысячи новых рабочих мест

Wildberries предлагает работу россиянам, которых сократили из-за карантина. В компании открыты вакансии в распределительных центрах, пунктах выдачи заказов, службе доставки и центральном офисе. Возможно временное и постоянное трудоустройство. 

«Wildberries предлагает всем жителям страны, которые остались без работы, стать сотрудниками нашей компании. Трудоустройство возможно в кратчайшие сроки», — отметили в пресс-службе компании.

Посмотреть вакансии можно на сайте всемработавб.рф. Wildberries приглашает другие компании публиковать объявления о работе на этой платформе. 

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России.  По данным Forbes, в прошлом году оборот компании составил 223,5 млрд рублей. В компании работают 36 тысяч сотрудников. 

Недавно Wildberries запустила продажу авиабилетов.

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Фото:  Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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