Онлайн-ритейлер Wildberries открыл 3,5 тысячи новых рабочих мест

Онлайн-ритейлер Wildberries открывает 3,5 тысячи новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Wildberries предлагает работу россиянам, которых сократили из-за карантина. В компании открыты вакансии в распределительных центрах, пунктах выдачи заказов, службе доставки и центральном офисе. Возможно временное и постоянное трудоустройство.

«Wildberries предлагает всем жителям страны, которые остались без работы, стать сотрудниками нашей компании. Трудоустройство возможно в кратчайшие сроки», — отметили в пресс-службе компании.

Посмотреть вакансии можно на сайте всемработавб.рф. Wildberries приглашает другие компании публиковать объявления о работе на этой платформе.

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России. По данным Forbes, в прошлом году оборот компании составил 223,5 млрд рублей. В компании работают 36 тысяч сотрудников.

Недавно Wildberries запустила продажу авиабилетов.

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