Wildberries запустил онлайн-сервис кредитования для поставщиков

Онлайн-ритейлер Wildberries вместе с банком «Открытие» запустил сервис кредитования для малого и среднего бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Кредиты доступны поставщикам Wildberries. Предприниматели могут запросить до 10 млн рублей на срок до двух лет. Процентная ставка — от 9,5% годовых.

Получить кредит можно под залог товара в обороте Wildberries. По словам ритейлера, заемщикам не придется платить комиссию за выдачу и сопровождение кредита.

Оформить кредит можно через личный кабинет на портале для поставщиков. Предпринимателю надо подать заявку и подписать договор на открытие счета. Банк доставит бумажную версию договора в случае одобрения кредита. Другие документы или поручители не требуются.

«У компании 24 тысячи поставщиков, около 15 тысяч — представители малого и среднего бизнеса. Для них, в первую очередь, и разрабатывался сервис», — рассказала генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Wilberries запустила бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей.

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