Wildberries снизил стоимость логистики по модели «маркетплейс» до 1,5 раз

Wildberries ввел новые условия работы предпринимателей по модели «маркетплейс» — компания снизила стоимость логистики до 1,5 раз и обновила программное обеспечение, чтобы упростить товарооборот. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.
Модель продаж «маркетплейс» существует на Wildberries с ноября 2020 года. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах покупателей, после чего проводят транспортировку товаров в распределительный центр. При продаже с собственных складов действует самая низкая торговая комиссия на площадке — от 3% в зависимости от категории товаров.
- Предприниматели, продающие на Wildberries товары со своих складов, получили возможность создавать сразу несколько поставок товаров — это должно помочь продавцам нарастить собственный товарооборот на площадке.
- Также при управлении поставками через дистанционный портал для продавцов появилась возможность переносить товары между разными поставками и отслеживать статус исполнения каждой из них — это должно сократить время сборки заказов и ускорить их доставку.
Новый функционал доступен в тестовом режиме для более 25 тыс. предпринимателей, в ближайшее время компания запустит его для всех продавцов.
- С 10 октября Wildberries также снизил стоимость логистики по модели до 1,5 раз. Теперь базовая стоимость логистики для товаров объемом до 5 литров составит 55 рублей за единицу товара, а при превышении базового объема доплата за 1 дополнительный литр составит 5,5 рубля.
Фото на обложке: Maksim Safaniuk /
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