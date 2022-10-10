Wildberries ввел новые условия работы предпринимателей по модели «маркетплейс» — компания снизила стоимость логистики до 1,5 раз и обновила программное обеспечение, чтобы упростить товарооборот. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

Wildberries снизил стоимость логистики по модели «маркетплейс» до 1,5 раз