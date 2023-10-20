Wildberries запустил онлайн-продажи заменившей Zara в России сети Maag

Wildberries запустил онлайн-продажи бренда Maag, который начал работать в России вместо Zara, говорится в сообщении компании. На площадке доступны осенне-зимняя коллекция одежды и аксессуары.
Wildberries стал первым маркетплейсом, запустившим онлайн-продажи этого бренда.
В октябре на онлайн-площадке стартовали продажи женской коллекции Maag: пальто, тренчи, утепленные жилеты, деловые костюмы и платья, кардиганы и блузки, юбки, джинсы и другое — всего более 400 наименований. Продукция представлена в среднем ценовом сегменте.
В ближайшие недели пользователям маркетплейса также станут доступны еще порядка 500 позиций из мужской и детской коллекций.
Также в ближайшие недели на Wildberries станут доступны и другие бренды RMixed (владеет Maag): Ecru, Vilet и Dub.
Фото на обложке: Mitriakova Valeriia /
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