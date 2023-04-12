Wildberries начал тестировать микроблоги в разделе цифрового контента

Авторы цифрового контента на портале «Wildberries.Цифровой» получили возможность создавать микроблоги, выкладывать посты и формировать «новостные ленты» о своих товарах. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Wildberries.
За счет нового функционала предприниматели смогут отвечать на вопросы покупателей, получать от них обратную связь, а также делать предпоказы контента, размещать бонусные дополнения, анонсировать новинки и осуществлять «прогрев» аудитории перед их запуском.
Пример микроблога на Wildberries
Инструмент бесплатный и доступен для всех авторов портала «Wildberries Цифровой», количество возможных сообщений от пользователей не ограничено.
Ранее Wildberries реализовал функционал чатов для всех продавцов физических товаров на своей основной платформе. В режиме реального времени предприниматели могут взаимодействовать с покупателями и отвечать на вопросы о товарах.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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