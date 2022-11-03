Минпромторг оценил заявление Wildberries о выполнении требования по детализации штрафов

В министерстве добавили, что, по данным ООО «Вайлдберриз», проработка вопроса находится на стадии завершения. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Минпромторг сообщил о начале выполнения Wildberries требования по детализации штрафов поставщикам. Функционал добавили в раздел «Комиссия и тарифы на услуги», его также планируется разместить в «Справке» раздела «Финансовые отчеты» личного кабинета продавца.

В Wildberries корреспонденту RB.RU подтвердили, что маркетплейс запустил специальный раздел для продавцов, в котором подробно описаны принципы тарификации, тарифы на услуги и информация об удержаниях. При этом слова «штрафы» в комментарии не упоминается.

Продавцы при возникновении вопросов могут обратиться за консультацией в службу поддержки. Сервис работает круглосуточно и без выходных. Более подробную информацию площадка не предоставила.



Поручение детализировать систему штрафов было выдано в середине октября из-за поступления в комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге жалоб от продавцов различных маркетплейсов. Порядка 85% из них касались именно непрозрачности системы на платформе Wildberries.

Комиссия обязала Wildberries до конца октября 2022 года начать детализировать штрафы, которые продавцам начисляет платформа за нарушения при складировании товаров.

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