Комиссия при Минпромторге обязала Wildberries объяснить штрафы поставщикам

Wildberries до конца октября 2022 года обязан начать детализировать штрафы, которые начисляет продавцам платформы за нарушения при складировании товаров. Такое решение вынесла комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге, пишут «Ведомости».
В комиссию при Минпромторге входят представители ФАС, профильные ассоциации и участники рынка — Ozon, Wildberries, «Яндекса» и другие. Комиссия работает с обращениями о конфликтных ситуациях, которые возникают при взаимодействии маркетплейсов между собой, а также с продавцами платформ.
«На заседании комиссии были обозначены проблемы поставщиков в части отсутствия обоснования при начислении ООО "Вайлдберриз" штрафов», — заявил газете представитель Минпромторга. Он подтвердил, что у компании есть срок до конца октября на то, чтобы отчитаться о системе штрафов.
В Wildberries отказались комментировать информацию о протоколе, но подтвердили, что площадка ведет работу над устранением проблемы.
Поручение детализировать систему штрафов было выдано из-за поступления в комиссию жалоб от продавцов различных маркетплейсов. Порядка 85% из них касались именно непрозрачности системы на платформе Wildberries, сообщил источник «Ведомостей».
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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