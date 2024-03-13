Каждый 10-й продавец Wildberries выходит на ежемесячный оборот в 1 млн рублей в течение года — исследование

Выйти на ежемесячный оборот в 1 млн рублей и более в течение года получается у каждого 10-го нового продавца на Wildberries, следует из исследования центра развития предпринимателей PRO Wildberries, с которым ознакомился RB.RU.

«Миллионерами» ежемесячно становятся более 1 тыс. новых продавцов. Более опытные селлеры — с двумя магазинами и более — растут по оборотам примерно в два раза эффективнее.

Согласно исследованию, самая частая ошибка впервые выходящих на маркетплейс — отсутствие активности. Такие продавцы не создают карточки товаров, не поставляют товары на склады, не показывают остатки. Из статистики маркетплейса следует, что самая активная фаза работы на площадке — первые 6 месяцев. За это время формируется средний объем продаж нового селлера.

Также отмечается, что продавцы с оборотами более 500 тыс. рублей в месяц регулярно следят за новостями от самого маркетплейса и экспертов по торговле на площадке.

Для исследования были проанализированы данные о регистрациях на Wildberries в январе-марте 2023 года и динамика продаж этих продавцов за год. В выборку попали более 33 тыс. селлеров.

Фото на обложке: Dmitri Disterheft / Shutterstock