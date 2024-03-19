Wildberries запустил видеоотзывы

Маркетплейс Wildberries запускает возможность добавлять видео к отзывам о товарах для всех клиентов. На первом этапе новый функционал будет доступен пользователям Android и на официальном сайте, рассказали в пресс-службе.

Для клиентов с устройствами на iOS возможность загружать свои видео с впечатлениями о товарах появится в ближайшие недели.

На площадку можно будет загружать ролики в форматах mp4, avi, mov и mpg не более 500 МБ.

«Рассчитываем, что новый функционал позволит клиентам Wildberries получить больше информации о товарах и принять верное решение о покупке», — говорится в сообщении маркетплейса.

Ранее в этом месяце Wildberries начал тестировать умный фоторедактор для карточек товаров. Он автоматически улучшает качество фото, с помощью редактора можно изменить фон.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock