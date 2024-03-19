Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries запустил видеоотзывы

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Маркетплейс Wildberries запускает возможность добавлять видео к отзывам о товарах для всех клиентов. На первом этапе новый функционал будет доступен пользователям Android и на официальном сайте, рассказали в пресс-службе.

Wildberries запустил видеоотзывы

Для клиентов с устройствами на iOS возможность загружать свои видео с впечатлениями о товарах появится в ближайшие недели.

На площадку можно будет загружать ролики в форматах mp4, avi, mov и mpg не более 500 МБ.

«Рассчитываем, что новый функционал позволит клиентам Wildberries получить больше информации о товарах и принять верное решение о покупке», — говорится в сообщении маркетплейса.

Ранее в этом месяце Wildberries начал тестировать умный фоторедактор для карточек товаров. Он автоматически улучшает качество фото, с помощью редактора можно изменить фон.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  2. 2 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
  3. 3 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
  4. 4 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  5. 5 Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2024

Умный помощник для тендеров

25 марта 2024

Directum Awards

27 марта 2024

Инвестиционная упаковка

Все ВОЗМОЖНОСТИ