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Wildberries ввел повышенный процент от оборота и допвыплаты за открытие пунктов выдачи на Чукотке и Камчатке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries запустил новую субсидию для предпринимателей, которые будут открывать партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ) в приоритетных локациях, к которым маркетплейс относит Чукотку, Камчатку, Вологодскую, Костромскую области, Ингушетию и другие регионы. Они получат повышенный процент от оборота и дополнительную выплату, сообщили RB.RU в пресс-службе Wildberries.

Wildberries ввел повышенный процент от оборота и допвыплаты за открытие пунктов выдачи на Чукотке и Камчатке

Новая программа поддержки предполагает повышенный процент от оборота пункта (до 7,2% от оборота проданных товаров), а также дополнительную фиксированную выплату в размере от 270 тыс. до 360 тыс. рублей за три месяца в зависимости от региона, а также вывеску для оформления новой точки выдачи в подарок. 

Воспользоваться субсидиями от онлайн-площадки могут владельцы новых партнерских точек выдачи в Еврейской автономной области, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Костромской областях, в Адыгее, Ингушетии, на Чукотке, Камчатке и других регионах. Полный список доступен по ссылке.

В соответствии со стандартами Wildberries минимальная площадь ПВЗ должна составлять от 50–60 кв. м в зависимости от расположения, оформление — соответствовать брендбуку Wildberries. Для удобства покупателей пункт рекомендуется открывать на 1 этаже с отдельным входом. 

Фото на обложке: Dmitri Disterheft / Shutterstock

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