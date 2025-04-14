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Wildberries обновил основанную на отзывах систему рейтинга товаров

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

На платформе Wildberries вводится улучшенная система формирования рейтинга товаров – в нем перестанут учитываться нерелевантные отзывы, а также первоначальные версии дополненных пользователем отзывов. Система начнет работать с 15 апреля, сообщили Русбейс в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries обновил основанную на отзывах систему рейтинга товаров
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Таким образом, если покупатель поставит товару оценку, сопроводив ее отзывом, содержащим только не относящийся к товару текст (к примеру, «долгая доставка» или «большая очередь в ПВЗ»), такая оценка не будет учитываться при формировании рейтинга. При этом сам отзыв останется виден для других покупателей.

Кроме того, была изменена система учета дополненных отзывов. Теперь, если покупатель оставил отзыв, а затем скорректировал его, изменив оценку, учитываться будет только финальная версия оценки и отзыва, а изначальный вариант в формирование рейтинга больше не включается.

Нововведения помогут сделать рейтинг товара еще более достоверным показателем его качества. Согласно исследованию Wildberries, в настоящий момент среди факторов принятия решения о покупке рейтинг товара занимает третье место, после отзывов и цены, – на него обращают внимание порядка половины респондентов. Так, 79% опрошенных отметили, что смотрят на отзывы, а 64% – на цену.

Покупатели маркетплейса Wildberries получили 1 млрд рублей с мая по конец ноября 2024 года благодаря инструменту «Рубли за отзывы», сообщал Русбейс.

Фото на обложке: KateV28

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