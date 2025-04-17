На Wildberries в апреле появится бесплатная рассрочка для покупателей

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») в апреле внедрит новый инструмент для продавцов маркетплейса — софинансирование рассрочки. В отличие от существующих инструментов, которые предполагают дополнительные издержки для покупателей, новый механизм делает рассрочку полностью бесплатной для пользователя.

Для покупателей услуга станет доступна до конца апреля. После добавления товара в корзину клиент сможет и выбрать опцию «рассрочка от продавца» среди способов оплаты. Инструмент позволит давать бесплатную рассрочку оплаты сроком на 3, 6 или 12 месяцев, рассказал на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) технический директор финтех-направления компании Сергей Бобрецов.

По словам представителя маркетплейса, продавец самостоятельно выбирает, на какие товары он хочет установить рассрочку, и задает размер скидки, которая будет применяться исключительно при выборе данного способа оплаты. Эта скидка компенсирует затраты финансового партнера (кредитного брокера), предоставляющего рассрочку, благодаря чему покупатель оплачивает товар по базовой стоимости, не сталкиваясь с дополнительными расходами. В свою очередь, продавец получает сумму за товар сразу, как при обычной продаже. Дальнейшее взаимодействие с покупателем по погашению рассрочки берет на себя финансовый партнер, уточнил технический директор финтех-направления.

Максимальная скидка, которая потребуется для того, чтобы предоставить рассрочку на 12 месяцев, составит 9%.

Софинансирование рассрочки позволит партнерам платформы повысить доступность своих товаров для покупателей, сделать свои товары заметнее и повысить продажи, считают в Wildberries. Бобрецов считает, что рассрочка нужна продавцам товаров средней и высокой стоимости, например, бытовой техники.

Функция софинансирования рассрочки уже доступна продавцам в тестовом режиме, они могут добавлять товары и настраивать параметры скидок. Использование опции добровольно и не влияет на ранжирование товаров в поисковой выдаче маркетплейса.

Wildberries&Russ (ООО «РВБ») образована в результате слияния маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

В составе «РВБ» работает микрофинансовая компания «ВБ Финанс», которая предоставляет кредиты продавцам. В марте «РВБ» учредила новую микрокредитную компанию — ООО МКК «Платежные технологии».

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