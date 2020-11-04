Wildberries и Ozon предложили свои пункты выдачи заказов под управление предпринимателям

Российские онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon начали предлагать передачу своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под управление предпринимателям на местах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость выкупа прав аренды достигает 800 тысяч–1 млн рублей в зависимости от локации и товарооборота.

Сейчас около 80% ПВЗ Ozon (общее число точек выдачи сейчас — более 12 тысяч с учетом постаматов) управляют партнеры-предприниматели, сообщил «Ъ» директор по логистике и клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев.

«Зачастую партнеры хотят масштабировать бизнес максимально быстро, не тратя время на поиск новых локаций, ремонт и отделку помещения. Для таких случаев мы в тестовом режиме запустили опцию передачи существующих пунктов Ozon под управление партнерам с уступкой права аренды», — добавил он.

По словам Кондратьева, уже закрыто несколько тестовых сделок.

Wildberries со второго квартала начал активно развивать логистику вместе с партнерами, сотрудничая с постаматными сетями, малым и средним бизнесом и торговыми сетями, включая «Обувь России». За счет этого число точек выдачи выросло в четыре раза, до 26 тысяч отметили в пресс-службе компании.

В рамках нового проекта партнеры могут как открывать новые ПВЗ для Wildberries, так и брать под управление действующие с переоформлением договора аренды на себя.

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