Wildberries ввел платную регистрацию для новых продавцов

Wildberries больше не регистрирует бесплатно новых продавцов — теперь при создании бизнес-аккаунта маркетплейс просит внести так называемый «гарантийный взнос», сумма которого составляет 10 тыс. рублей.
Как теперь выглядит регистрация на Wildberries:
Скриншоты RB.RU
В пресс-службе Wildberries сообщили RB.RU, что площадка «была вынуждена приостановить регистрацию новых продавцов в сентябре из-за резкого роста числа регистраций мошеннических личных кабинетов и значительного увеличения числа жалоб покупателей».
После этого маркетплейс решил ввести дополнительную идентификацию новых продавцов через банковские онлайн-сервисы, однако она «не показала свою эффективность». Wildberries уверяет, что мошенники продолжали регистрироваться и подтверждать свои профили с помощью подложных персональных данных.
«Мы были вынуждены отключить возможность идентификации через онлайн-сервисы. В настоящий момент доступна только опция внесения гарантийного взноса, она показывает высокую эффективность — сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю», — сообщил представитель компании.
В Telegram-чате с продавцами поддержка Wildberries пояснила, что платеж возвращать не будут, и деньги — не депозит.
Позднее в Wildberries добавили, что находятся в диалоге с продавцами, которые внесли гарантийные платежи для идентификации и рассматривают их предложения, чтобы «совместно принять решение». «Сейчас всем очевидно, что если гарантийный взнос будет возвращаться моментально после регистрации, то это откроет новую "лазейку" для мошенников, приведет к новой волне мошеннических регистраций», — добавили в пресс-службе.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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