Wildberries снизил гарантийный взнос для новых продавцов до 10 тыс. рублей

Маркетплейс Wildberries снизил сумму гарантийного взноса для новых продавцов. Теперь взнос при регистрации личного кабинета составит 10 тыс. рублей.

Осенью в целях борьбы с мошенничеством площадка установила единоразовый взнос в 10 тыс. рублей. Позднее его сумму увеличили до 30 тыс. рублей.

За время действия этой программы случаи мошенничества с созданием фейковых каточек товаров практически сведены к нулю, отмечают в компании.

В январе компания ввела безвозвратный взнос и за открытие пункта выдачи заказов. Тогда меру также объяснили борьбой с мошенническими схемами. Сбор нужно заплатить не только в случае открытия ПВЗ, но и при его покупке у другого владельца.

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