Wildberries начал принимать товары от поставщиков через пункты выдачи заказов

Wildberries запустил прием мелкогабаритных товаров продавцов онлайн-площадки через пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Ожидается, что так малый бизнес и самозанятые смогут сократить свои логистические расходы и расширить ассортимент товаров.

В настоящее время эта опция доступна торговым партнерам компании из Московского региона, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Самары, Челябинска, Барнаула, Белгорода, Великого Новгорода, Коврова и других городов.

Поставки принимают более 2,5 тысячи ПВЗ Wildberries, их число будет расти, уверяют в компании.

Услуга поставки через ПВЗ доступна для продавцов Wildberries бесплатно. Объем груза ограничен одним кубическим метром. Поставщик может выбрать любой удобный ПВЗ из предлагаемого списка в личном кабинете. Специалисты Wildberries примут товар и направят в крупные распределительные центры компании.

«Теперь продавцам Wildberries не нужно отвозить товар в крупные распределительные центры компании <…>. Новая упрощенная схема поставок также позволит начинающим предпринимателям попробовать свои силы в бизнесе и запустить продажи на Wildberries небольшими объемами, не требующими значительных инвестиций», — считает директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

По его словам, сейчас на онлайн-платформе Wildberries продают товары свыше 53 тысяч партнеров, 23 тысячи из которых являются индивидуальными предпринимателями, а около 3 тысяч — самозанятыми.

Сервис приемки товаров в ПВЗ и на сортировочных центрах в середине 2019 года также запустил Ozon. Услуга прежде всего нацелена на селлеров, работающих с собственных складов. Сегодня прием товаров в ПВЗ Ozon работает в 35 регионах РФ. В ряде ПВЗ с увеличенными площадями и на сортировочных центрах Ozon принимает также крупногабаритные товары.

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