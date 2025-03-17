Wildberries запустил «Подписку Pro» для расширенной аналитики по брендам

«Воронка продаж» отображает динамику поведения покупателей от перехода в карточку товара до покупки, что позволяет определить пики активности аудитории и выстроить стратегию продаж. «Портрет покупателя» помогает изучить целевую аудиторию и составить портрет покупателей по их поведению и покупкам. «Поставки по регионам» высчитывает процент локальных заказов в каждом регионе и долю каждого региона в их общем числе.

Подключить «Подписку Pro» можно отдельно для каждого бренда, если продавец является его официальным представителем — подтвердить статус представительства можно в сервисе «Бренды». Стоимость подписки за один бренд — 20 тыс. рублей за 30 дней. Ограничений по числу подключенных брендов в подписке нет.

Wildberries запустил сервис «Бренды» в конце февраля. Инструмент доступен в личном кабинете селлера, он позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, а также усилить контроль над представленностью товаров на маркетплейсе, объясняли в компании.

В начале марта маркетплейс запустил видеоплатформу Wibes для продавцов, покупателей и блогеров. Она позволяет выбирать и покупать товары, просматривая видео продолжительностью до 90 секунд. В будущем в Wibes появится формат коротких статей.

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