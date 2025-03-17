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Wildberries запустил «Подписку Pro» для расширенной аналитики по брендам

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Wildberries представил «Подписку Pro», которая предоставляет расширенную аналитику по брендам. Подписка включает в себя отчеты «Воронка продаж», «Портрет покупателя» и «Поставки по регионам», сообщили Русбейс в пресс-службе маркетплейса.
Wildberries запустил «Подписку Pro» для расширенной аналитики по брендам
  1. Новости

«Воронка продаж» отображает динамику поведения покупателей от перехода в карточку товара до покупки, что позволяет определить пики активности аудитории и выстроить стратегию продаж. «Портрет покупателя» помогает изучить целевую аудиторию и составить портрет покупателей по их поведению и покупкам. «Поставки по регионам» высчитывает процент локальных заказов в каждом регионе и долю каждого региона в их общем числе.

Подключить «Подписку Pro» можно отдельно для каждого бренда, если продавец является его официальным представителем — подтвердить статус представительства можно в сервисе «Бренды». Стоимость подписки за один бренд — 20 тыс. рублей за 30 дней. Ограничений по числу подключенных брендов в подписке нет.

  • Wildberries запустил сервис «Бренды» в конце февраля. Инструмент доступен в личном кабинете селлера, он позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, а также усилить контроль над представленностью товаров на маркетплейсе, объясняли в компании.
  • В начале марта маркетплейс запустил видеоплатформу Wibes для продавцов, покупателей и блогеров. Она позволяет выбирать и покупать товары, просматривая видео продолжительностью до 90 секунд. В будущем в Wibes появится формат коротких статей.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM

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