Wildberries начал начислять баллы за отзывы

Wildberries ввел функционал начисления баллов за отзывы — сейчас он находится в тестовом режиме.

Продавцы могут проверить доступность опции можно в разделе «Реклама», вкладка «Баллы за отзывы». На запуск обратил внимание Telegram-канал «WB это серьезно».

«Мы рассчитываем, что инструмент "Баллы за отзывы" поможет продавцам получать больше оценок и отзывов на товар, а покупателям — бонусные рубли», — сообщили RB.RU в пресс-службе маркетплейса.

Представитель Wildberries добавил, что функционал пока находится на этапе теста, полноценный запуск планируется позже.

Товары, за которые будут начислять баллы, пометят специальной плашкой.

Чтобы получить баллы, пользователям нужно оставить отзыв на товар в течение пяти дней после его получения. Баллы начислят через 14 дней при условии, что покупатель не вернул товар и не удалил отзыв. За отзывы без текста баллы начисляться не будут.

При настройке акции на сбор отзывов продавцу необходимо будет обозначить дату начала и окончания акции, выбрать товары, для которых нужно собрать отзывы (и их необходимое количество); установить количество баллов, которое вернется покупателю за отзыв.

Для отзывов с текстом, фото или видео можно указывать разное количество баллов. Начисление 1 балла покупателю обойдется в 1,44 рубля (20% — комиссия маркетплейса + 20% НДС).

Похожий инструмент под названием «Отзывы за баллы» есть у Ozon. С помощью баллов можно оплатить до 25% от стоимости товара. Продавец один раз в месяц оплачивает услугу маркетплейса — начисленную сумму баллов в рублях (1 балл = 1 рубль без НДС) с комиссией 10% от суммы выданных баллов и НДС 20%.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock